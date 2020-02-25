美股狂洩但主要亞股卻神回穩，並未跟著重挫，台股收在平盤之上，且美元偏弱走勢，新台幣因出口商拋匯激勵升勢明顯，終場收在30.402元兌1美元，升值7分，終結連續六個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量8.66億美元。

外匯交易員指出，這次的歐美股市跳水大跌，意外並未引發亞股全倒，除了日股外，其他主要股市甚至收小紅回應，或許上周以來提前反應日韓星肺炎疫情快速擴散衝擊，恐慌心理已稍有緩和。主要亞幣跌深反彈下，新台幣也受到連動，尤其月底出口商拋匯作帳需求陸續進場，盤中一度勁揚1.36角，來到30.3元價位。

外匯交易員認為，外資雖未反手轉匯入，但已暫停擴大匯出的動作，出口商看情勢不對頭，先搶先贏搶進拋匯，激勵新台幣升勢強勁，老大（央行）尾盤只好加大調節力道，守住30.4元價位。後續預料仍難擺脫疫情變化的影響，終究要等到確定已獲得有效控制，才可望迎來順風，接下來續關注外資動向，短線新台幣應是維持偏震盪的格局居多。

(工商 )