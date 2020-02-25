田朴珺發文。（圖／翻攝自田朴珺微博）

女星田朴珺曾在《後宮甄嬛傳》演敦親王福晉一角，2年前爆出和大她30歲的地產大亨王石已婚，最近新冠肺炎疫情蔓延，田朴珺行善不落人後，昨(24日)透露四處為民眾奔走買口罩，聯絡到日本藥商確定有口罩可買，田朴珺本來做好被「痛宰」的準備，沒想到對方竟說：「我們捐！不要錢！」讓田朴珺差點噴淚。

田朴珺昨發文表示，這幾個月和老公王石人在日本為防疫物資四處奔走，透過日本外務省的朋友和當地藥商搭上線，對方承諾可以提供「三次元」口罩，對方不僅沒趁機海削他們一頓，還表示要免費捐贈，讓她十分感動。另也有女企業家送上2萬個口罩，但因不符合醫療標準，最後只能給民用，對方堅持不肯收錢，田朴珺則回說若不拿錢以後就別往來，女企業家才勉強收下。

田朴珺說，但不是每次都這麼幸運，先前她透過外貿公司得知有30萬個韓國N95口罩可買，沒想到對方收了錢不出貨，還把貨以更高價賣給別人，發國難財的行徑令她傻眼，經過這次疫情，田朴珺直言看到了人性黑暗面，但她堅信「投之以木桃，報之以瓊瑤」，倡導持續用行動行善，也希望疫情早日平息。

對田朴珺發文，網友回應：「做好事發出來不算裝， 至少她做了」、「謝謝您和王先生的努力，感恩」、「事辦的挺好，話說的有點多」、「人美，心善，與你們安好」。

(中時電子報)