24日，世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組在北京舉行新聞發布會，發布會上，世衛組織總幹事高級顧問布魯斯•艾爾沃德表示，大陸採取了前所未有的公共衛生應對措施，在減緩疫情擴散蔓延，阻斷病毒的人際傳播方面取得明顯效果，已經避免或至少推遲了數十萬新冠肺炎病例。

在結束對中國為期9天的考察後，世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組24日在京舉行新聞發布會，介紹考察情況以及對中國及全球疫情防控的建議，聯合專家考察組由25位來自流行病學、病毒學、臨床管理、公共衛生等領域的中外專家組成。世衛專家認為大陸採取了前所未有的公共衛生應對措施，在減緩疫情擴散蔓延，阻斷病毒的人際傳播方面取得明顯效果，已經避免或至少推遲了數十萬新冠肺炎病例。

此外，中國也在保護國際社會方面發揮了至關重要的作用，布魯斯•艾爾沃德表示，在全球也要不得不為疫情做應對和準備的過程中，我曾經像其他人一樣有過這樣的偏見，就是對於非藥物干預措施的態度是模棱兩可的，很多人都會說現在沒有藥，沒有任何疫苗，所以我們沒有什麼辦法，而大陸的做法是，既然沒有藥、沒有疫苗，那麼我們有什麼就用什麼，能怎樣調整就怎樣調整，能怎樣適應就怎樣適應，能怎樣去拯救生命就怎樣去拯救生命。

(旺報 )