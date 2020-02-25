義大利近日COVID-19病例數快速增加，指揮中心今日宣布，即日起提升旅遊疫情建議至第二級警示，旅遊業再度陷入哀嚎。目前雄獅3月份尚有3成的義大利團未取消，現在取消要付高額成本，只能照走，東南則有1成的義大利團還在努力與外籍航空協調中。

雄獅表示，因疫情在過年期間爆發，1月底最先受波及的旅遊市場是大陸，接著是東北亞及東南亞國家，直到2月初義大利政府宣布取消台灣直航班機，造成3月要付訂金的消費者猶豫而取消，當時取消尚未產生高額成本，所以3月義大利團的取消率約有7成。

雄獅表示，近期出團的旅客，因機票已開、義大利當地的飯店訂金已付，若取消，一個人頭會產生約1萬5000元至2萬元間的高額成本，所以2月份的取消率較低，但仍有約2成的旅客願意吸收高額成本，至於4月的義大利團就急凍，停止報名。

東南表示，義大利自1月31日宣布禁止大陸、香港、澳門、台灣航班入境，原本直飛須改成轉機前往，加上旅客考量疫情因素，導致2月底至3月前往義大利的團體已有9成取消，但2月中旬以前的團都還有成行，至於4月份的團報名狀況零散，只能視機票開票前的狀況，再跟旅客確認是否取消。

東南表示，目前在「第二級警示」發布後，3月仍有1成的團尚未取消，外籍航空的機票已開，正努力協調中，後續的團體退費規範將因應調整，且配合政府及航空公司作業程序，為所有旅客做出最安全保險之決議，申請退費的旅客，將依照旅遊契約規定第15條，扣除必要費用及5％補償費後，其餘將退還旅客。

(中時 )