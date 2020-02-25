高雄市三民國小陳姿伶的《台灣飛羽郵票》，表現出手繪美感。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

全國學生美術比賽優勝作品巡迴展來台中了！26日將於國立公共資訊圖書館展出，台中子弟表現也相當優異，四箴國中陳詩涵的《身陷困「鏡」，困境迷惘》獲得漫畫類國中美術班組特優，主辦單位國立臺灣藝術教育館館長吳津津表示，創作結合創意、藝術技法與人文精神的美感表現。

全國學生美術比賽是國內學生藝術創作發表重要賽事，今年邁入第68屆，包括有繪畫類、西畫類、平面設計類、水墨畫類、書法類、版畫類及漫畫類等7大類55組。巡迴展於由2月26日至3月22日在國資圖展出。

藝教館館長吳津津表示，透過巡迴展覽希望能促進各地學子彼此欣賞與觀摩，比賽雖然是一個競爭過程，但欣賞優秀作品的過程能產生共鳴，感受到藝術的美好。

藝教館指出，今年特優作品可看出學生以不同的成長經驗與視角，將情感世界具象、立體化，藉由藝術創作訴說了不同的故事寓意。漫畫類國中美術班組，中市四箴國中陳詩涵的《身陷困「鏡」，困境迷惘》，作品表達迷惘與困境及對社會深思。平面設計類國小高年級組，高雄市三民國小陳姿伶的《台灣飛羽郵票》，則表現出手繪美感。

(中時 )