內政部長徐國勇。（資料照片）

內政部長徐國勇致詞。（趙雙傑攝）

大甲鎮瀾宮媽祖3月如期遶境，但新冠肺炎群聚風險未除。內政部長徐國勇下午出席「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」起跑記者會時說，大甲鎮瀾宮一定立即要有延期的備案，若中央流行疫情指揮中心發布狀況，因疫情發展必需延期時，要拜託所有民眾及團體一起配合，相關要求如同居家隔離的強制性相同。

徐國勇表示，他要向全民呼籲，疫情不斷滾動式發展，很多專家認為現階沒疫情不是已經過去，可能還有一波高峰，所以對大型、民眾非常多的群聚場合，建議要「立即準備延期的備案，並考慮延期」。

至於延期條件，他表示，備妥延期備案後，如果中央流行疫情指揮中心有任何決定時，他要拜託所有各團體共體時艱，因為這不是台灣的問題而是全球的問題。

在回應大甲媽遶境時，徐國勇並說，大甲鎮瀾宮一定立即要有延期的備案，若因疫情發展必需延期時，要拜託所有民眾及團體一起配合，這是為了人民的平安及健康。

對於延期的強制性，徐國勇也說，一旦疫情指揮中心發布命令，所有的傳染病防治法還有相關條例都要遵守，這就像居家檢疫及隔離都有強制性質。

在場的北港朝天宮董事長蔡咏鍀也說，政府的政策所有的宮廟都會配合，像是今年到北港朝天宮進香的100多家不是延期就是改在明年來，所以絕對會配合政府政策。

「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」預定3月30日到4月5日舉行，為期7天，徐國勇在致詞時也說，這項法會很特殊，有用線上直播方式，可以避免疫情擴散。

大甲媽遶境,徐國勇,內政部

(中時 )