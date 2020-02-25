新冠肺炎疫情持續延燒，屏基行政人員ＤＩＹ防護面罩，作好醫護補給。（林和生攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，大型醫院站在防護第一線，所需的醫療耗材成本不斷攀升，且有錢不一定買得到，屏東基督教醫院在提前部署下，結合醫護人員使用習慣進行腦力激盪，不僅ＤＩＹ防護面罩，更改良採檢設備，盼在節省成本前提下，防疫也能做到滴水不漏。

屏基院長余廣亮指出，負責準備「戰備」物資的採購及資材人員是醫護後盾，為了搶購口罩、隔離衣等防護用品，過年期間無法休息，對供應商緊迫盯人，一件防護衣成本從過去20元漲至180元，無奈有錢也買不到。

且盡管年後工廠開工，但產能要應付全台防疫需求仍然吃緊，為拉長戰線，這段期間醫療物資廠商報價比年前高出5至9倍，為此，院長室號召行政人員ＤＩＹ防護面罩，有人負責切割、有人負責黏貼，自成生產線，將海綿、雙面膠、透明塑膠片、鬆緊帶組合起來，1000個防護面罩就這樣送到醫護人員手裡。

曾歷經SARS風暴，屏基急診室主任陳志文回憶表示，當時回家都必須自我隔離，不過回想很多東西都是粗糙的，但有了上次經驗，這次早就超前部署，效率也很好；但他也觀察到，目前民眾過於恐慌恐將造成醫療系統癱瘓，「不少人沒有症狀也要求篩檢」，其實不用那樣緊張。

陳志文強調，希望民眾不要聽信任何不實謠言、自亂陣腳，更不要任意對外傳遞或轉傳未經證實的疫情消息，以訛傳訛造成無謂的恐慌，甚至有觸法可能。

(中時 )