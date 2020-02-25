三星(Samsung)今年上半年的旗艦手機 Galaxy S20 系列，是該公司旗下首款支援 120Hz 螢幕更新率的機種。新機上市前，又因為被知名 YouTuber MHBHD 發現 2K 解析度設定下無法支援 120Hz 螢幕更新率，再度引起討論，甚至有破千名網友發起請願，期待三星可以改變作法。事實上，三星起初未開放 120Hz 支援 2K 解析度，主因就是會影響到電池續航力，而到底兩者之間差距有多大，實測結果可能會嚇死你！

長期都以自家測試方法，實測手機續航力的《PhoneArena》網站指出，支援 120Hz 螢幕更新率代表螢幕每秒刷新 120 次(傳統來說都是每秒刷新 60 次(60Hz螢幕更新率))。支援 120Hz 螢幕更新率則對於上網(瀏覽網頁)、玩遊戲體驗都有所提升。不過到底長期以 120Hz 螢幕更新率來使用，對於手機電池續航力影響有多大？該網站透過搭載 Exynos 990 處理器的 Galaxy S20 Ultra，為網友揭曉了答案。由於當前 120Hz 螢幕更新率在三星 Galaxy S20 Ultra 的韌體中還無法支援最高 2K 解析度，因此該網站是以 1080p 解析度來進行測試(以電池優化(optimized)模式)進行測試。

實測結果顯示，三星 Galaxy S20 Ultra 使用 60Hz 螢幕更新率，電池續航力達 12 小時 23 分；2.三星 Galaxy S20 Ultra 使用 120Hz 螢幕更新率，電池續航力達 10 小時 2 分。對比先前的手機電池續航力(螢幕更新率都是 60Hz)測試結果，三星 Galaxy Note 10+ 為 11 小時 37 分鐘；Galaxy S10+ 是 10 小時 33 分鐘；iPhone 11 Pro Max 則是 12 小時 53 分鐘。從結果來看，光是在 1080p 解析度下開啟 120Hz 螢幕更新率，就瞬間讓手機電池續航力短少 2 小時以上，瞬間讓 Galaxy S20 Ultra 的電池續航力掉出領先隊伍中。換句話說，若是有長期在外、必須一直使用手機的需求，若太常開啟 120Hz 螢幕更新率，將會對正常使用手機帶來很大挑戰。

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根據三星先前在發表會所公布的資訊，Galaxy S20 系列預計在 3 月 6 日之後在全球市場陸續上市。台灣地區的上市資訊，仍須等候台灣三星進一步公布。

(中時電子報)