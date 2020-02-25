面對新冠肺炎疫情持續延燒，新竹市政府為讓市民在健康上有最好防護，持續以最嚴謹的態度，超前部署各項防疫工作，並自24日起強化居家檢疫工作，由民政處主責提供1站式服務與關懷，包含物資提供等服務，讓民眾安心生活共同防疫。

市長林智堅表示，市府團隊已提早介入處理並持續不間斷執行強化各項防疫工作，務必將防疫工作做到滴水不漏，落實居家隔離、檢疫措施不僅可以保護自己，也可以保護廣大的市民朋友。

而市府除了對居家隔離、檢疫者執行電訪及到府訪視外，同時也提供防疫物品、專人送餐、垃圾清運、通訊診療、心理諮商、線上影音平台、物資糧食等7大服務，讓居家隔離或檢疫者安心在家不孤單。

市府並特別提供每位居家檢疫或隔離民眾「關懷包」，裡頭包括現行提供的物資、口罩 （14片）外，另還加入1支體溫計、14個垃圾袋、送餐需求調查表、Line TV及Line Music 使用指引、市長關懷信、專線電話等。

其中，Line TV及Line Music是市府工策會與Line公司合作，免費提供500組帳號，讓居家檢疫或個案觀看免費14天Line TV及Line Music 等，民眾有行動載具Line App即可使用。

民政處長倪冠勛指出，自市府啟動新型冠狀病毒3層居家檢疫、隔離複查機制以來，民政處所屬的民政體系已總動員，除了每日對居家檢疫或隔離民眾進行電訪及家訪外，同時也感謝這14天來受居家檢疫、隔離民眾的配合，讓市府防疫工作滴水不落，而每位居家隔離、檢疫民眾都表示非常支持及體諒市府對新型冠狀病毒防疫的用心。

民政處也再次提醒民眾，若收到居家隔離或居家檢疫通知單，應確實配合中央防疫政策，落實居家隔離或檢疫14天規定。

(中時 )