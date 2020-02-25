武漢作家方方撰寫的「方方日記」，是疫情期間許多中國民眾必讀的文章。有武漢教授表示，相較方方日記，看得到的中國媒體報導「沒有一篇」能讀得下去，有些報導則是在「侮辱人的智商」。

《中央社》報導，這篇由武漢華中師範大學教授戴建業撰寫的文章還提到，只要把記者的報導與「方方日記」對照，境界和見識便高下立見；而湖北本地的記者「不敢恭維，也不想多說」；至於官方調往湖北採訪疫情的幾百名記者加起來，還不如一個方方。

47歲的肖賢友是提出捐獻遺體的第三人，他在死前拼最後力氣手寫下遺言，讓網民熱淚盈眶。（圖／微博）

文章直指，「方方日記」裡提到，日前因新冠肺炎病逝的當地民眾肖賢友，臨終時寫下了「我的遺體捐國家，我老婆呢」的遺囑。但長江日報的報導卻「無知粗暴地掐頭去尾」，只說「歪歪扭扭七字（我的遺體捐國家）遺書讓人淚崩」，省去了「我老婆呢」。

武漢作家方方每日撰寫《方方日記》，成為關心疫情民眾每日必讀文章。（圖／網路）

這篇文章於23日撰寫，2天來在大陸網路上被大舉轉載，引起熱烈討論。不少網友贊同他的觀點，但也遭到一些附和官方立場者的攻訐。

戴建業在文章中說，武漢封城一個多月來，當地人上床前起床後第一件大事，就是看「方方日記」，既從日記裡了解疫情變化，也從她那裡感受武漢人的憂戚。既沒人去打聽電視、報紙說了哪些，也不在乎這些媒體到底說了哪些。

他語帶諷刺地說，至於信不信這些媒體說了什麼，「那超出了我的認知範圍之外」。聽說官方十分重視這場疫情報導，且派了幾百名新聞工作者奔赴疫區。然而，「他們全部加起來，還不如一個方方」。

文章針對前述的11字遺囑說，「這兩句是人類歷史上偉大的遺囑之一」，想不到《長江日報》那名記者「無知粗暴地將遺囑掐頭去尾」，只說「歪歪扭扭七字遺書讓人淚崩」，「記者先生還停留在『國事再小也是大事，家事再大也是小事』的認知水平」。

戴建業在文章中指出，這名記者根本不知道，「我的遺體捐國家」固然讓人淚崩。死前還在掛念「我老婆呢」同樣讓人淚崩，對於升斗小民來說甚至更讓人淚崩。與「方方日記」相較，這名記者的報導尤其缺乏人情味。

他說，新聞工作者可以全方位地報導武漢，可以讚美那些可歌可泣的醫護人員，可以追查「為何要讓醫生封嘴」，更應該追問由天災變成人禍的根源，尤其應該對災難作全方位的深度報導。

戴建業直指，「老實說，就我所偶爾見到的那些新聞報導，沒有一篇能夠叫人讀下去。各級各地組織那麼龐大的新聞隊伍，浪費納稅人那麼多錢財，面對單槍匹馬的方方，你們難道沒有一點愧意嗎」？

(中時電子報)