在新冠肺炎疫情方興未艾的情況下，動輒吸引數百萬人參與的媽祖遶境，究竟該不該停辦，是近來熱門話題。知名律師林智群提出建議，請鎮瀾宮董事長顏清標開「直播筊杯」，只要出現3個聖杯，大家就相信是媽祖的意思！

今年的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，預計在3月19日晚間11時05分起駕，展開9天8夜行程。不過各界擔心，像這樣大型群眾活動，恐引發肺炎疫情擴散，各界要求停辦聲浪不斷，不過鎮瀾宮目前仍未鬆口。

律師林智群在臉書發文表示，「要不要遶境，我建議顏董可以開直播駁杯，三個聖杯大家就相信是媽祖的意思」，還說「別跟我來托夢這一套，去年有一個人也是說媽祖托夢要他酸腫痛，結果事情也是沒有圓滿」。

網友也紛紛留言贊同「對呀~直接問媽祖呀」、「也覺得要讓媽祖決定，為了準確度，請連續12個聖杯，才表示媽祖想繞境！！」、「支持暫停。信仰永遠存在、病毒無所不在」、「支持暫停，都什麼時候還在遶境，媽祖會諒解的」、「支持暫停繞境，心誠則靈反對假傳天意行個人之私」。

(中時電子報)