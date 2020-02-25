疾管署今天公布上周流感就診人次共5萬2135人，創下5年來新低，引發重症人數共9人也創今年新低，疾管署防疫醫師認為，與民眾為了預防新冠肺炎勤洗手、戴口罩有關。不過上周仍造成10人死亡，其中最年輕為一名北部29歲女性，有慢性病且沒有施打疫苗。

疾管署指出，國內流感疫情持續下降，上周(2月16日至2月22日)門急診類流感就診共52135人次，較前一周下降14.7%，且就診人次創下五年來同期新低。而上周流感併發重症人數為9人，也創下本流感季最低。

但監測資料也統計，上周流感造成10人死亡，年齡分布在29到92歲，防疫醫師林詠青表示，這10個人都沒有接種疫苗，也都有慢性病史。

林詠青表示，其中最年輕的29歲女性，本身有糖尿病、高血壓疾病，在1月下旬發燒，咳嗽，發病3天出現咳嗽會喘，雙側肺炎。腎臟功能也不好，住院時有洗腎，因呼吸衰竭情況嚴重，後來轉加護病房治療，但恢復狀況不良，住院後七天，發病第十天過世。

林詠青再次呼籲，符合公費流感疫苗對象者儘速接種，目前公費流感疫苗還有7.1萬劑。

而上周流感門急診人數下降，林詠青表示，因為距離過年高峰期已過了1個月，本來就預期疫情會下降，但因為流感傳播途徑和新冠肺炎一樣，推測與大家有做到勤洗手、戴口罩，起到一樣的阻斷功能，才可以幫忙讓流感疫情也降溫。但他提醒，開學後接觸變多，所以還是要特別加強注意。

(中時 )