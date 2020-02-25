世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組近日提出，民眾對新冠肺炎流行病學特徵應該有幾個認識。

一是「人口學特徵」，患者平均年齡51歲，30~69歲患者佔77.8％，77.5％的病例來自湖北。

二是動物宿主，目前的研究表明，蝙蝠有可能是新冠病毒的宿主，穿山甲可能是新冠病毒的中間宿主之一。

三是傳播途徑，目前認為，呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑，已從一些確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒，存在糞到口傳播風險，新冠病毒可能通過氣溶膠傳播，但在大陸這不是主要的傳播方式。

四是家庭聚集性，從大陸廣東和四川的現場考察來看，78％~85％的聚集病例發生在家庭。

五是密切接觸者管理，在廣東和四川，現場流行病學工作者幾乎對所有已發現的密切接觸者進行了追踪和醫學觀察，大約1％~5％的密切接觸者實驗室確診為陽性。

六是易感性，新冠病毒是一種新的病原體，因此，各年齡段人群均對新型冠狀病毒沒有免疫力，普遍容易感染。

截至2月25日，新冠肺炎確診77779例，死亡2666例。

(旺報 )