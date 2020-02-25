縣長徐耀昌教導並示範正確洗手步驟。（何冠嫻攝）

文華國小準備口罩專用垃圾桶，集中廢棄口罩。（何冠嫻攝）

文華國小在校園張貼海報，師生工同落實防疫工作。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌25日到文華國小視察防疫情形，透過臉書直播指導防疫撇步，並呼籲學童利用課間休息時間多走出教室，曬太陽增強免疫力，各校更要做好防疫措施，家長非必要也請勿進入校園，共同防堵疫情。

徐耀昌指出，苗栗各行政機關落實防疫工作，滴水不漏徹底執行，目前縣內為0確診，25日開學之後籲請各校步步為營，防堵疫情並讓孩子養成良好衛生習慣。25日徐耀昌與苗縣府教育處代處長葉芯慧等人，了解文華國小的防疫狀況，並與幼童跳健康操、指導正確洗手步驟。

文華國小共1342位學生，25日開學第一天準備10道測量額溫動線。文華國小校長林文星表示，學童在校門量完體溫後，進教室前先洗手，將病毒屏除在校園外，3月2日起則將請家長先在家替學童測量好體溫，貼上「量體溫、勤洗手，防疫一起來」的綠色標章貼紙，與家長共同保護學童在校的學習安全。

徐耀昌指出，學童於校門口篩檢體溫，進入校園內要以肥皂勤洗手、使用酒精消毒，全校師生共同防堵疫情，並已要求教育處通令校方，鼓勵孩子多利用課間休息時間，離開教室出來曬太陽，增強免疫力，家長非必要也請勿進入校園，共同落實防疫措施，讓孩童快樂且安心學習。

(中時 )