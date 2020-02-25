美國智慧機龍頭蘋果上周一發布財測預警，2020年最新一季營收無法達到630~670 億美元目標值，加上iPhone 供應鏈受到新冠肺炎疫情衝擊，至今仍無法提高復工率，外資報告顯示，供應鏈若到6月仍無法恢復，將摧毀市場對該產品的需求。

綜合外媒報導，Wedbush Securities 執行董事 Dan Ives日前發布一份分析報告指出，今年對蘋果執行長庫克以及蘋果來說，不是普通的一年，蘋果進入了iPhone 最重要的5G產品循環，5G 超級周期將在今年秋季，也就是蘋果通常發表iPhone新品的9月期間。

Dan Ives表示，疫情爆發以來，他們一直在預測iPhone 需求是否會受到影響，以及發酵時間點。一旦供應鏈全面恢復運作，iPhone將恢復成長，他們預計時間落在4 月初至 5 月初，至於下半年將推出的5G 版iPhone「iPhone 12」，頂多只會延後幾周發表，大陸的iPhone需求預計會在6 月份或 9 月份開始反彈。

不過，報告也分析最好以及最壞的情況，要是到了5 月底或 6 月初，產能依舊無法全面恢復，將導致原本要在秋季問世5G 版iPhone，延後幾個月才能上市發售，並且錯過2020年的耶誕節消費旺季，大陸的「需求摧毀」（demand destruction）將比市場預期更加嚴重。

此外，今年上半年將發售的「iPhone SE 2」，預計在4 月初恢復產能情況下，當月就有機會發售，報告指出，以上最好、最壞情況完全成真的機率都不高。

(中時電子報)