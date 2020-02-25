民進黨立法院第10屆第1會期各委員會名單今日出爐，其中內政、衛環委員會各有9人最多，外交國防6人最少，預料民進黨此舉是為了新冠肺炎疫情後續處理追蹤所做部署。

民進黨各委員會名單如下：

內政委員會9人：張宏陸、賴惠員、王美惠、黃世杰、吳琪銘、管碧玲、沈發惠、羅美玲、湯蕙禎。

外交國防委員會6人：游錫堃、王定宇、蔡適應、羅致政、趙天麟、何志偉。

經濟委員會8人：蘇震清、林岱樺、陳明文、邱議瑩、蘇治芬、邱志偉、陳亭妃、賴瑞隆。

財政委員會7人：吳秉叡、江永昌、郭國文、余天、莊瑞雄、高嘉瑜、林楚茵。

教育文化委員會8人：黃國書、張廖萬堅、吳思瑤、林宜瑾、伍麗華、范雲、賴品妤、陳秀寶。

交通委員會8人：李昆澤、劉櫂豪、陳歐珀、陳素月、林俊憲、趙正宇、許智傑、何欣純。

司法法制委員會8人：蔡其昌、周春米、柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱、吳玉琴、劉世芳、蔡易餘。

社福衛環委員會9人：劉建國、楊曜、陳瑩、林淑芬、黃秀芳、蘇巧慧、莊競程、邱泰源、洪申翰。

(中時 )