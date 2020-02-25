日前因吸毒被逮的歌手謝和弦，因新冠肺炎疫情升溫，又在臉書散布「大麻可殺死新冠肺炎病毒」假訊息，另台南張姓網友指控新北某醫院囤積大量口罩，調查局、刑事局日前約談謝和弦、張姓網友到案，分別依傳染病防治法、社維法送辦。

歌手謝和弦去年12月才因持有吸食大麻遭新北市警方逮捕送辦，之後又到媒體大門以噴漆噴上不雅字眼，遭警方依社維法送辦。

調查局表示，戶籍南投縣的謝和弦近日在臉書謠傳「大麻可殺死新冠肺炎病毒」假訊息，航業調查處高雄調查站24日約談謝到案，訊後依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。

另台南張姓網友近日於臉書謠傳「聽聞醫院口罩庫存統計，發現新北某醫院，個別就高達50萬庫存口罩，遠高於其本身及所有醫院戰備存量，對照第一線醫護口罩全面吃緊真的很離譜」假訊息，新北市調查處19日約談張到案，訊後依涉嫌違反社會秩序維護法送辦。

(中時 )