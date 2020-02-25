朱真楷／台北報導

立法院長游錫堃表示，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》於今日三讀通過，這是他首次敲下議事槌，親身見證並參與的重要一刻，非常具有全國人民團結對抗逆境的意義。

游錫堃說，此次立法有4個政黨、12個版本的草案，歷經13小時的馬拉松政黨協商，與4個多小時的院會討論表決以及多次的幕僚會議，感謝各黨與提案的委員們，展現防疫如同作戰的急切性，每個過程不辭辛勞、全力以赴，在這非常時刻共體時艱讓法案順利三讀通過。

游錫堃表示，本屆立委2月1日報到就職至今未滿1個月，2／21開議到現在僅5天，在行政院與立法院不分朝野政黨的全體委員努力下，這部攸關防疫安全與國民生計的法案，今天終於順利通過，這也是我首次敲下議事槌，親身見證並參與了這重要的一刻，它非常具有全國人民團結對抗逆境的意義。

＃游錫堃

＃嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例

(中時 )