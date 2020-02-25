今年首例茲卡境外個案 40歲男遊泰國返台確診

疾管署防疫醫師林詠青。(杜宜諳／攝影)

疾管署今日公布，今年國內首度出現境外移入的茲卡病毒案例。患者為一40多歲男性，一月曾赴泰國旅遊，於2月6日陸續出現喉嚨痛、發燒等症狀。原先被診斷為感冒，但因後續出現骨骼痠痛及有相關旅遊史，轉診至大醫院檢查後確認對茲卡病毒抗體呈現陽性反應。

根據疾管署統計，2016年至今，共有25例茲卡病毒感染症，均為境外移入個案。疾管署表示，茲卡病毒潛伏期可長達兩週；在7天的病毒血症期內，患者若又再遭蚊子叮咬，則病毒可隨該隻蚊子於下次叮咬他人時傳播。一般成人感染茲卡後症狀輕微，但若是孕婦感染，則可造成腹內胎兒畸形甚至死亡。

防疫醫師林詠青表示，茲卡病毒的傳播以埃及斑蚊及白線斑蚊為主。建議民眾前往東南亞等熱帶地區旅遊，須做好穿著淺色衣物，使用防蚊藥劑等防護。林醫師也呼籲，自茲卡病毒流行區返台的旅客，需注意「1＋6原則」，暫緩捐血一個月，並在六個月內無論是否有症狀，都應採取安全性行為和延後懷孕至少六個月等措施。

(中時 )