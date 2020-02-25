25日山東省衛健委微信公眾號發布消息，25日0至12時，山東省報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例1例，累計確診病例756例(含重症病例8例，危重症病例6例，治愈出院349例，死亡病例6例)，無新增疑似病例，現有疑似病例11例。

截至目前，追踪到密切接觸者16713人，已解除醫學觀察15131人，診斷為疑似或確診病例291例，尚有1291人正在接受醫學觀察。

(旺報 )