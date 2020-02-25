山東新增1例新冠肺炎 確診累計756例 18:582020/02/25 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25日山東省衛健委微信公眾號發布消息，25日0至12時，山東省報告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例1例，累計確診病例756例(含重症病例8例，危重症病例6例，治愈出院349例，死亡病例6例)，無新增疑似病例，現有疑似病例11例。 截至目前，追踪到密切接觸者16713人，已解除醫學觀察15131人，診斷為疑似或確診病例291例，尚有1291人正在接受醫學觀察。 (旺報 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #山東省 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 堵住疫情最可能破口 04:102020/02/21 時論廣場 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 普華：五步驟 降違約風險 04:102020/02/25 產業特刊 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 「新型冠狀病毒」變電腦病毒 資安專家教4招防衛 18:162020/02/25 科技 兩岸熱門新聞 天津大學：成功研發新冠口服疫苗 - 兩岸 - 工商 武漢教授：看媒體疫情報導不如看方方日記 - 兩岸 習近平召開17萬人視訊會議 俠客島：極不尋常 - 兩岸 韓限制出口代購 防口罩消毒液流向大陸 - 時政 粉絲24萬 陸戰狼外交官趙立堅接任發言人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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