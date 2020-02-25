內政部長徐國勇今天表示，請大型宗教活動舉辦團體，對人數眾多、極為擁擠的室內大型活動，立即做好延期舉辦的備案。對於是否應該禁止遊行，台灣省道教會今發聲明指出，目前中央防疫等級並未一級開設，且宗教不分黨派、地區與種類，若政府因應防疫需求，禁止各類大型活動，請訂立一致規範，切勿針對特定宗教活動。

有關於近期討論媽祖遶境活動是否應暫停一案，就道教立場，遶境活動原意就是驅除瘟疫、祈求庄園平安的活動，例如苗栗白沙屯拱天宮，甚至鹽水蜂炮與台東炸寒單皆有除瘟用意。目前在中央政府表示疫情仍在控制情況下，是否在無相關法令依據下，禁止中華民國無形文化資產民俗類重要民俗之一的大甲媽祖遶境進香，有待商榷。

大甲媽祖遶境進香活動已經行之有年，累積多年辦理遶境經驗，針對新冠肺炎疫情也有相應預防機制，除非疫情嚴重，否則政府切勿禁止可以安撫人心的宗教活動。

聲明並引用憲法第十三條規定，人民有信仰宗教的自由、第十四條規定：人民有集會及結社的自由、憲法第廿三條規定：自由之權利，除防止妨礙他人自由，避免緊急危難，維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。

(中時 )