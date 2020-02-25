25日電據日本《讀賣新聞》報導，25日，日本熊本市政府發布消息稱，該市新增一例新型冠狀病肺炎確診病例。

據報導，新確診的患者為一名60多歲的女性，她的女兒是當地一名護士，於22日被確診為該縣首例新冠肺炎患者。

目前，熊本縣內確診的新冠肺炎病例已增至5例。

(旺報 )