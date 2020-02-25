日本熊本再增1例新冠肺炎 由護士女兒傳染 18:342020/02/25 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25日電據日本《讀賣新聞》報導，25日，日本熊本市政府發布消息稱，該市新增一例新型冠狀病肺炎確診病例。 據報導，新確診的患者為一名60多歲的女性，她的女兒是當地一名護士，於22日被確診為該縣首例新冠肺炎患者。 目前，熊本縣內確診的新冠肺炎病例已增至5例。 (旺報 ) #肺炎 #新冠肺炎 #新冠 #日本 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 南韓確診暴增1人死 達社區傳播！超級毒王趴趴走1傳37 害千人隔離 04:102020/02/21 國際大事 獨／潘慧如巴黎街頭現蹤 驚呆1個口罩竟要價60元 21:272020/02/21 娛樂 武漢包機卡關 帥氣藍委建議小英這樣做 09:142020/02/22 政治 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 08:092020/02/23 生活 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 全球病例激增！德專家：用罄資源也難避免大流行 - 國際 日出現第1家撐不過疫情宣布破產的旅館 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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