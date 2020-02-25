全球新冠肺炎疫情蔓延，健康飲食及減少外食帶旺超商鮮食商品業績，全家(5903)積極推出各式鮮食產品搶市，目前鮮食產品佔全家便利商店營收約23%，全家便利商店鮮食部長黃正田表示，新冠肺炎疫情將加速改變消費者行為，預估健康飲食相關鮮食業績可望呈現高成長。

根據市調顯示，25歲以上便利商店消費者，超過65%在乎健康、選擇對健康有幫助的食材為購買餐食的首要考量，全家便利商店觀察，近年興起減醣、低碳水化合物、高蛋白質攝取等飲食趨勢，具有此機能特性的超級食材近年已成為消費者在選購時的重要依據，而新冠肺炎自今年1月在大陸大爆發後，更加速消費者減少外食及重視健康飲食習慣。

黃正田表示，新冠肺炎爆發後，消費者不僅更重視健康飲食，亦因減少外食，出現兩種消費傾向，一是簡單煮簡單吃，如：水餃等冷凍商品、有包裝可微波加熱的產品賣得不錯；另一種就是自己回家煮的需求，帶動便利商店雞蛋、罐頭及麵條等產品銷售佳，「全家」瞄準健康趨勢，今年鮮食將以「減法策略」Clean Label少添加、「加法策略」健康志向系列鮮食、「替代策略」蔬食植物肉三大策略佈局。

根據全家便利商店統計，包括咖啡黑金系列等鮮食產品每年業績約成長10%以上，目前佔公司營收約23%，而全家自去年5月推出「健康志向系列」鮮食至今，不到一年時間，共推出15種鮮食商品，創造超過2億元業績，業績呈現高成長。

為因應各種不同的健康需求，全家便利商店規劃減鈉、減醣、加纖、加蛋白質等主題，更與營養師合作設計多種健康菜單；其中去年底因應健身族增肌減脂需求，所推出的「健身Ｇ肉餐盒」表現最亮眼，帶動便當業績成長10%，看好機能系食品市場，今年再添生力軍，導入2020年最受矚目超級食物─「超級大麥」，預計今年將陸續推出達20個品項，完整布局鮮食商品組合更豐富，提供外食族新選擇。

(時報資訊)