《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增84例，明起限制口罩出口 16:482020/02/25 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周二下午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增84人，累計病例達到977例。死亡病例累計達到10例。 此外，為解決新型冠狀病毒疫情急速升高導致口罩供應短缺的問題，韓國政府宣布從26日零時至4月30日，實施口罩與洗手消毒液供應管制措施，自周三起全面禁止銷售商出口口罩，口罩生產商的出口量也限制在當日生產量的10%以內。 (時報資訊) #韓國 #新冠肺炎 #疫情 #口罩 #出口 #禁止 也許您會感興趣 推薦閱讀 開學前搶口罩 配增首日排隊更長 04:102020/02/21 生活新聞 口罩數量放寬 藥師怨其他生意甭做 04:102020/02/21 生活新聞 布口罩DIY教學 盼減緩口罩荒 04:102020/02/21 地方新聞 沒有口罩之亂 政院：口罩是世界最便宜 17:002020/02/21 政治 口罩外套有用嗎？網曝實際效果 19:532020/02/21 日常 美德醫捐30萬片兒童口罩 04:092020/02/22 財經要聞 防疫 紓困 振興同步 拚2月25日立法 01:552020/02/22 生活新聞 發疫災財 詐團賣假N95口罩 01:552020/02/22 地方新聞 口罩外套有用嗎？醫師曝使用時機 23:252020/02/23 生活 一周2片口罩 高中生家長憂開學不夠用 09:132020/02/25 生活 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 美股中鏢狂瀉千點沒完？ 末日博士曝白天鵝連環爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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