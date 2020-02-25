韓國疾病管理本部周二下午宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增84人，累計病例達到977例。死亡病例累計達到10例。

此外，為解決新型冠狀病毒疫情急速升高導致口罩供應短缺的問題，韓國政府宣布從26日零時至4月30日，實施口罩與洗手消毒液供應管制措施，自周三起全面禁止銷售商出口口罩，口罩生產商的出口量也限制在當日生產量的10%以內。

(時報資訊)