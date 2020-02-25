儘管隔夜美股暴跌，但美股指數期貨反彈，以及亞股表現普遍抗跌，為香港股市帶來提振，周二港股在連跌3天後展開反彈，終場恆生指數收漲0.27%，為26893.23點。國企股(H股)收漲0.11%，為10579.92點。

黃金股漲多回吐，特斯拉概念股跌深反彈，科網股集體走高，騰訊勁揚2.87%，小米、美團都漲近3%。

(時報資訊)

#港股 #恆生指數 #國企股 #H股