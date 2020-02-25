美國民主黨總統參選人桑德斯日前接受電視專訪，表示如果大陸對台動武，美國絕對不會袖手旁觀，允許這種侵略行動發生。桑德斯的說法引發許多議論。分析人士說，桑德斯過去在有關台灣的議題上表現並不一致，他的表態「令人安心」，儘管他未來的做法不得而知，但目前美國整體氛圍是與大陸競爭，對大陸「不強硬也不行」。

上週六才在內華達州贏得民主黨總統黨團初選的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯23日接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」被問到，在何種情況下他會認為美國的軍事介入是有必要的。他回答說；「我認為我們必須明確讓全世界許多國家知道，我們不會坐視不管，允許侵略行動發生， 絕對的。」

美國之音引述美國企業研究所外交與防務研究員馬明漢(Michael Mazza)的話說，桑德斯在防衛台灣一事上的表態「令人安心」，因為他過去曾經在國會支持售台新式戰機及提供台灣導彈防衛能力的立法上投過反對票，因此他對台灣的立場如何還有待進一步觀察。

美國密西根大學政治研究所學者陳方隅說，桑德斯的表態反映了美國整個社會的氛圍，「與中國競爭的態勢已經是一種共識，既然中國已經擺明要跟你競爭，你總不能跟以前一樣還期待要交往，所以民主黨對中國不強硬也不行，就是說，整個議程(agenda)已經被設定好了。」

陳方隅說，民主黨各競選陣營至今在外交政策上仍然「著墨不深」，對大陸的態度也沒有很明確，除了一貫標榜的重視人權、言論自由等「不痛不癢」的說法外，民主黨還沒有一套較為宏觀的論述，他猜測或許是由於目前民主黨還在初選階段，外交政策並非民關注的重點，因此也還沒提出能夠與川普總統抗衡的「替代選項」。

由一群關注美台關係的台灣留美學生、學者和台美人創辦的非政府社團「美國國會台灣觀測站」(US-Taiwan Watch)，星期天在其臉書官網上貼出一篇文章，指出桑德斯關於台灣的表態直接的程度可能已經是很大的突破了。文章說，過去美國沒有任何總統候選人敢做如此直接明白的表態。

(中時 )