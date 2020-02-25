《店頭市場》藏壽司上櫃案，3月2日審議 16:492020/02/25 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心預計於109年3月2日召開上櫃審議委員會，審議藏壽司(2754)申請上櫃案。 亞洲藏壽司公司主要從事日式迴轉壽司連鎖餐飲業，申請時資本額3億7873萬元，董事長為西川健太郎，推薦證券商係元大證券及中國信託證券；亞洲藏壽司公司107年度營業收入為14億3591萬4000元，稅後盈餘為1億717萬6000元，每股盈餘為3.38元；108年前3季合併營業收入為14億6346萬4000元，稅後盈餘為9627萬7000元，每股盈餘為2.57元。 (時報資訊) #藏壽司 #3月 #審議 #亞洲藏壽司 #14億 也許您會感興趣 推薦閱讀 甩開皇家2字 哈利梅根徹底脫英 09:472020/02/22 國際 神劇《想見你》回歸螢幕 中天3月1日起連播2天 14:472020/02/22 娛樂 《翻爆旺旅遊》粉色風暴!寶島賞櫻祕境曝光 11:012020/02/23 旅遊 《產業》27家工具機廠協力，3月中口罩日產拚千萬片 08:012020/02/24 財經 日本櫻花今年將破歷年紀錄早開 11:292020/02/24 國際 3月下旬後「動盪到什麼程度」？唐綺陽星象看新冠肺炎 16:372020/02/24 運勢 名醫：媽祖顯靈喊停吧！「3月瘋媽祖」照常遶境 鎮瀾宮「封城」就不辦 22:562020/02/24 社會 媽祖遶境准假了！台南媽祖「擲嘸杯」停辦、彰化南瑤宮縮成2天 13:462020/02/25 生活 《鋼鐵股》中鴻3月盤價續開高，連3漲 12:502020/02/25 財經 櫃買3／2審議會 討論亞洲藏壽司上櫃案 16:112020/02/25 財經 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 美股中鏢狂瀉千點沒完？ 末日博士曝白天鵝連環爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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