櫃檯買賣中心預計於109年3月2日召開上櫃審議委員會，審議藏壽司(2754)申請上櫃案。

亞洲藏壽司公司主要從事日式迴轉壽司連鎖餐飲業，申請時資本額3億7873萬元，董事長為西川健太郎，推薦證券商係元大證券及中國信託證券；亞洲藏壽司公司107年度營業收入為14億3591萬4000元，稅後盈餘為1億717萬6000元，每股盈餘為3.38元；108年前3季合併營業收入為14億6346萬4000元，稅後盈餘為9627萬7000元，每股盈餘為2.57元。

(時報資訊)

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