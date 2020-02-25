智冠(5478)為有效防堵點數詐騙發生，持續與刑事警察局密切合作，2019年起陸續強化MyCard數位點數平台反詐機制，建立線上通報、線下關懷的雙向防護網，據統計，智冠相關措施實施後詐騙案數逐月減少，去年9月至今更降低至1成以下，主動防守成效居冠。

智冠MyCard發行超過14年，為國內最大的數位內容支付服務，適用多達2400款遊戲與數位內容產品，除了設有24小時客服團隊及內部監控小組，去年起更全力動員投入建置四大反詐系統，包含「會員帳號重新驗證」、「黑名單預警機制」，加強會員身分驗證與管控帳號異常交易情形，並在各大實體銷售通路建立「銷售監控系統」線上即時通報，以及「提問彈跳視窗」線下面對面關懷預警，配合官網社群與客服積極宣導反詐騙認知，層層防堵確保消費者權益及財產安全。

刑事局統計去年23,671件詐欺案中，男性以「假網路拍賣(購物)」19.48％最多，女性則是「解除分期付款詐騙(ATM)」21.79％最多，犯罪集團最常利用假帳號在社群平台以異常低廉的價格出售3C商品、二手精品、演唱會門票等，或是假冒購物網站藉口「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」等因素，要求以購買點數來解除分期付款等相關設定進行詐騙，舉凡收到這類可疑訊息，務必要提高警覺。

(時報資訊)