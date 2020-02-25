朴子市長吳品叡提醒，民眾須自備不透光的乾淨容器。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，嘉義縣台酒朴子營業所外，每天都能看到民眾排隊買酒精，天天供不應求；朴子市公所為解決市內酒精供給不足的問題、關懷守護市民的健康，市長吳品叡自掏腰包購買二氧化氯抗菌液，讓民眾免費領取，25日一早就有民眾自備噴霧瓶來裝，直呼「揪甘心」。

台酒日前原本宣布75％防疫清潔用酒精於24日起，供貨給4大超商銷售，但隨著防疫通路增加，酒精搶購潮未消退，台酒朴子營業所上午8點開門，每天一早開賣前，就有大批民眾在門外等著購買酒精；內部人員表示，每天配發數量不一，今天供應240瓶，上午8點40分左右就全部賣光。

吳品叡表示，看到許多市民朋友買不到防疫酒精，剛好認識製造二氧化氯抗菌液的業者，因此，透過此機緣向業者購買原料，再請公所同仁調配抗菌液，並已於24日放置在公所正門口，讓民眾免費索取，距離市中心較偏遠的里別，有請里幹事在上班前，將抗菌液桶子放在各里辦公室，並廣播通知民眾來領取。

吳品叡提醒，民眾須自備不透光的乾淨容器，每人限領100毫升並勿重複領取，當天若發完，請民眾隔天再來，二氧化氯對H1N1、流感及腸病毒等都有預防效果，殺菌力高達99％，請市民安心使用。

另外，考量重大傷病民眾就醫頻率高，持有重大傷病證明者，可到嘉義縣內各鄉鎮市衛生所免費領取2片口罩。

(中時 )