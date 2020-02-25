25日據北京衛健委官方微博消息，24日0時至24時，北京市新增1例新冠肺炎確診病例，該病例有外省市接觸史，已送至定點醫療機構進行救治。

24日北京市新增疑似病例18例，現有疑似病例73例，新增密切接觸者3例，累計確定密切接觸者2487例，其中1748例已解除醫學觀察，17例新冠肺炎患者分別從地壇醫院、佑安醫院、解放軍總醫院第五醫學中心、海淀醫院、普仁醫院、潞河醫院牛堡屯分院、昌平區醫院、大興區人民醫院、順義區醫院出院， 其中9名男性，8名女性，年齡最小1歲，最大89歲。

截至24日24時，北京市累計確診病例400例，出院215例，死亡4例，危重型13例，400例確診病例中，男性病例189例，佔47.2％，女性病例211例，佔52.8％；年齡範圍為6個月至94歲，其中5歲以下14例，佔3.5％；6歲至17歲13例，佔3.2％；18歲至59歲263例，佔65.8％；60歲及以上110例，佔27.5％。

(旺報 )