韓國職棒KIWOOM英雄隊與中華職棒球中信兄弟隊在高雄澄清湖棒球場進行交流賽，高雄市長韓國瑜（右二）前往開球。（林雅惠攝）

運發局長許文宗說，高市有棒球隊的學校獲悉交流賽後，想來觀摩，但因有不同聲音，加上現在疫情影響，後來都沒有來。（林雅惠攝）

韓國職棒KIWOOM英雄隊與中華職棒球中信兄弟隊25日在高雄澄清湖棒球場進行交流賽，高雄市長韓國瑜前往開球，傳出高市府動員部分學校學生到場捧場，韓國瑜對此未置可否，但高市府則予以否認。

英雄隊與中職中信兄弟隊進行交流賽，為即將開季的職棒賽事熱身，韓國瑜親自至現場為台韓球員加油，於開賽之前與英雄隊團長金致現互贈紀念品致意，並進行開球儀式。

民進黨高雄市議員黃文益在臉書貼文指出，韓國瑜要去為交流賽開球，高市運發局就請教育局幫忙動員高市五福國中及忠孝國中學校棒球隊員各40餘人，搭乘遊覽車去看球，有家長認為此刻恐有防疫風險，運發局才改口沒有強制性。

韓國瑜對此未置可否，面對媒體追問匆匆離去；運發局長許文宗接受媒體聯訪表示，英雄隊在韓國是一軍聞名球隊，這個球場難得有一軍球隊前來移地訓練跟比賽，所以安排中信兄弟隊與他們進行友誼賽切磋球技，該訊息發布後，高市有棒球隊的學校獲悉後，聽說想來觀摩，但因有不同聲音，加上現在疫情影響，後來都沒有來。

運發局表示，此次春訓為韓國職棒至高雄移地訓練的前哨站，為韓國其他職棒球隊至高雄訓練開啟好的開始，除促進高雄棒球交流外，也帶動運動觀光產業與春訓經濟的發展。

(中時 )