開學首日警方協助護童維護秩序。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

因應新冠肺炎疫情，全國中小學延後至2月25日開學，桃園市中壢警方亦於開學日啟動護童專案，並規劃警力33名、義交14名結合校方老師、導護人員於學校校門口及周邊重要道路實施交通疏導，避免轄內33所國中、國小因排隊測量體溫而造成交通紊亂，警方除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校老師、導護人員保持密集橫向聯繫，以確保校園周邊交通順暢、治安平穩。

中壢警分局長劉印宮表示，中壢區國中、國小計有33所，學童人數24,275人，每日7時30分前是家長接送學童到校上課的「熱點時段」，平日即責請各派出所編排員警、義交或志工配合校方加強學校周邊交通疏導，以及取締周邊違規停車，此次更為確保各所學校順利開學，規劃更多警力、義交及志工投入「護童勤務」，希望藉由警方、校方、家長等各方面力量，共同營造一個學童安全無虞，快樂學習的環境。

楊梅警分局也增派機動人力至轄內鄰近主要道路之學校，協助學校量體溫時秩序維護與學童安全，減少交通衝擊。其中楊梅國中使用紅外線體溫感測器量測體溫，減少學生等待的時間，楊梅分局長林信雄及交通組長陳一中也到現場督導了解實際執行狀況，針對開學日交通秩序及安全維護，適時提供相關意見與協助。

(中時 )