證交所3月法說會即將登場，證交所25日宣布，3月4日起由宇瞻（8271）率說展開法說會，接下來6～31日有春源（2010）、國化（1713）、台中銀（2812）、榮成（1909）、寶隆（1906）、華夏（1305）、晶相光（3530）、弘憶股（3312）等9家公司接棒舉行。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司應定期在中華民國境內自辦或受邀參加法人說明會。

證交所指出，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景的看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。經統計109年1月底止，國內上市公司總計辦理115家次法人說明會。

證交所鼓勵上市公司積極辦理法人說明會或業績發表會，以增進投資人對公司產業變化及營運之瞭解。3月份計9家上市公司假證交所場地自行辦理法說會，另建議投資人可透過網路轉播同步收看法說會。

宇瞻於4日率說舉行法說會，接下來6日有春源、10日有國化、24日有台中銀、榮成及寶隆，25日有華夏、晶相光，以及31日有弘憶股等，共9家公司。

(工商 )