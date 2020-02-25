新竹豐邑喜來登大飯店提供外燴服務，並與Uber Eats合作，讓民眾不出門也可享受美食。（新竹喜來登提供／莊旻靜新竹傳真）

新冠肺炎疫情來勢洶洶，新竹豐邑喜來登大飯店特別規畫「日租辦公室專案」，讓商務客可以作為辦公、小型商談空間，並將會議室變成中餐廳包廂，讓用餐者有獨立空間餐敘，能安心用餐。

「日租辦公室專案」為每日上午8點至下午6點，出租喜來登客房作為個人小型辦公室，一次為2500元，提供「會議事務包」內含紙、筆等會議用品、瓶裝水2瓶、咖啡2份、茶包2份，並附贈「精選午餐餐盒」1份，供應輕食、西式、日式或中式餐盒（四選一），使用期間不提供清潔服務及沐浴用品。

餐飲則有五星團隊外燴服務，提供下午茶、雞尾酒會、午及晚餐自助餐的客製化到府服務，另與Uber Eats配合美食外送，推出超過30道單點美食及雙人或三人或四人合菜套餐，不外出也能享用五星級美食。

此外，即日起至3月31日推出「2020愛自己 安心遊住房專案」，入住新竹喜來登雙人房僅要每人2020元，每房需有2人入住，專案價格需另加5％稅金及10％服務費，並加贈餐飲抵用券1000元或盛宴自助早餐2客，活動詳情可上喜來登官網查詢，或電洽03-620-6000。

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