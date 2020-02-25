倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日開低走高，終場上漲5.36點，漲幅0.05％，收在11,540.23點，反觀櫃買指數終場下跌0.08點，跌幅0.05％，以146.48點作收。三大法人方面，外資續賣112.85億元，投信轉賣4.39億元，自營商轉買6.03億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼674口多單，累計淨多單部位為27,454口，心態呈現相對謹慎保守。

國際股市方面，華爾街24日迎來黑色星期一，道瓊指數狂瀉逾千點、費半指數同步大跌近5％，兩大指數創近2年最大單日跌幅，抹去今年迄今漲幅，那斯達克指數也迎來2018年2月以來最糟交易日，主因乃受新冠肺炎疫情延燒，不確定性風險升高，市場瀰漫偏空氛圍，引發市場投資人恐慌性的拋售潮。

日本、南韓、義大利及伊朗等地區新冠肺炎確診病例暴增，觸發市場投資人避險情緒高漲，美元、日圓及金價揚升，美債殖利率驟降，然短期新冠肺炎疫情引發的市場恐慌，心理層面的影響居多，投資人無須過度反應。

反觀台灣因防疫能力相較世界各國優異，既未出現「社區感染」，且一切生活作息如舊，預期疫情獲得控制後，遞延的生產、消費及需求也將可望急速湧現，股市也會提前反應。

此外，南韓為全球面板、記憶體及晶圓代工重鎮，光是全球記憶體市占率就囊括73.3％，南韓疫情蔓延，對台系晶圓代工、面板及半導體等業者反而可望迎來轉單，台股只要11,415點守穩不破，後市仍可偏多看待，重點仍在個股，選對趨勢、產業及個股，獲利可期。

個股方面，本周納入投資組合的鈊象，去年獲利大幅成長131％，今年營運持續看俏，25日股價強勢再創615元歷史新高，配合公司派及法人心態偏多不變，只要量價不失控，後市仍有望續漲再創新高。

至於被動元件族群國巨、華新科、大毅、矽晶圓廠環球晶、中美晶、台勝科、記憶體業者威剛、群聯、十銓、愛普、印刷電路板（PCB）族群博智、南電、網版製造倉和及網安設備瑞祺電同樣維持驚驚漲格局不變。

(工商 )