華冠投顧分析師吳官隆指出，台股上市小漲、上櫃小跌，以及陸股下跌，後續大盤將繼續向上挑戰月線，短線跌深股若見轉強，則宜把握進場時機。個股方面，本周納入投資組合的景碩，25日跌1.5元、收54.3元，10日線支撐落在53.8元，KD指標在79處高檔往下。本周二下跌縮量，留有中黑棒，周三若不漲，則考慮分批出場換股。

他表示，美股24日上演大殺盤戲碼，道瓊指數崩跌1,031點、收在27,960點，費半指數也慘跌4.75％。25日亞股當中，日股重挫，陸股亦漲多回檔，下午盤的上證指數跌1.13％，陸股有防守季線的企圖，行情已攻上過年前的長黑棒。

陸方實施寬鬆貨幣政策，市場原本期待繼續降準，但暫時未見新的逆回購釋放資金，加上美股大跌，上證短線壓力在3,011點附近，不過即使遇壓拉回，中線仍不看壞，建議續抱陸股，來回操作賺取價差。

台股權值股25日獲逆勢拉抬，蘋概三王都收在相對高點，印刷電路板（PCB）走勢不俗，功率放大器（PA）與IC設計也呈現止穩，加權指數終場小漲5點、收在11,540點，成交量1,543億元，留有量增長下影線，多頭算是抵抗成功。

(工商 )