搶攻228連假的宅食商機，日系速食連鎖龍頭宣布即日起推出「金快速家庭餐」，無論是在家吃飯或在學校、公司行號用餐，不用出門也可以享用摩斯現點現做的安心美味。摩斯結合智慧科技、隨點隨送，同時即日起至3/31外送滿兩百元免運費。摩斯提醒，各門市有送餐範圍限制，如超出服務範圍無法送餐。

摩斯「金快速家庭餐」主要內容有期間限定的「桔香雙雙蝦堡」或「海宴雙雙蝦珍珠堡」，搭配多項經典商品，滿足各類型家庭、學校、公司行號的用餐需求，無論是2人、3人、4人餐皆有優惠，2人餐優惠價388元（原價419元）、3人餐優惠價488元（原價613元）、4人餐優惠價598元（原價778元），越多人分享越划算。即日起至2020／03／31外送點餐吃摩斯，點購「金快速家庭餐」登錄發票，有機會抽中Nintendo Switch大獎，在家玩Switch度過宅時光。

摩斯漢堡提供的獎項豐富，其中包括：1.Nintendo Switch 主機+遊戲片3片+太鼓達人娃娃+收納包附螢幕保護貼 2名（遊戲：健身環大冒險、精靈寶可夢Lets Go!伊布、馬力歐賽車8豪華版）（市價16,110） 。2.GoPro HERO7 BLACK 全方位攝影機2名（市價12,900） 。3.Apple Watch Series 3（38 mm）1名（市價6,400）

(工商 )