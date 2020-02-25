網路創作歌手黃捷近日推出新單曲〈怎麼了〉，跳脫以往演唱風格，詮釋感情中被劈腿的痛苦，他回想初戀被劈腿慘痛經驗，錄唱時一度哽咽。過去參加「華人星光大道」節目獲第六名，清大化學系畢業的他曾以化學老師之姿，創作「元素週期表之歌」，將艱澀的化學元素表融入創作，讓學生傳唱簡單易記，在網路上掀起話題。

30歲的黃捷為維持穩定收入，去年轉戰汽車業務，去年一整年賣出64台車，締造6500萬的銷售佳績，霸氣的登上銷售冠軍王寶座，有遇到客戶眼尖認出他，一再問「真的是你本人嗎？」，常被要求當場秀作品，此外也曾碰到鐵粉鼓勵繼續創作，力挺的當場下單買車，讓他相當感動。新歌〈怎麼了〉由好友黃雋永所創作，在當中他挑戰新聲線，錄音中遇到不少挫折，也因此完成作品時讓他直呼「很爽」。

黃捷說，音樂是我的最愛，雖然我必須在理想中兼顧現實，對於歌唱我不曾放棄，歌唱與事業同步進行，真的很累，曾遇到瓶頸想放棄，但想到從國中就開始熱愛歌唱，一路走來持續的推出創作，為了粉絲也為了自己圓夢，歌唱的路上絕不缺席，「這是我的堅持」。

黃捷推出全新單曲〈怎麼了〉。（黃捷提供）

網路創作歌手黃捷先前推出「元素週期表之歌」，掀起網路熱烈討論。（黃捷提供）

(中時 )