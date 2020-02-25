62歲的金馬影后恬妞受邀特別演出TVBS、百聿數碼合作新戲《粉紅色時光》，飾演女主角方志友的媽媽。戲裡關係不睦的母女倆，25日首度在台中拍戲現場相見卻一見如故，恬妞誇方志友與她看著長大的賈靜雯長很像、都很漂亮，一聽到方志友已生過兩個小孩飽受驚嚇，不可置信連連驚呼：「真的假的？天啊！太可怕了！太嚇人了！我以為你是小朋友啊，不能想像妳是媽媽！」直到方志友秀出手機裡的兒女照片，她才相信並猛誇「好可愛」，但也忍不住說29歲的她「真的太早生了」。

恬妞、方志友《粉紅色時光》演母女。（TVBS提供）

恬妞年過60卻超凍齡，卻皮膚光滑緊緻、沒什麼皺紋，她透露自己是用最原始的方法，就是用簡單的肥皂洗臉，住酒店時就用酒店的肥皂，也從沒用過面膜，「我的臉皮很薄、很敏感，所以幾乎不擦任何東西，現在早晚都只擦同一罐乳霜以及眼霜，拍戲時就多擦個隔離霜以及薄薄氣墊粉餅，僅此而已」。

她說自己年輕時也喜歡東擦西擦，後來悟出來一個道理，「媽媽婆婆年代，哪有這些東西？但他們皮膚好到不行，我媽媽90幾歲了，只用清水洗臉，一根皺紋都沒有，爸爸97了，臉還很緊繃也都沒皺紋」，她認為所謂保養，心情最重要， 只要皺紋、斑點出來了，做什麼都沒有用。至於現在流行的醫美，她也從來沒試過，「每個年齡都有該有的最自然的樣子，我喜歡那樣。不過如果可以身高拔高一點，我想去試試看」。

恬妞超凍齡。（TVBS提供）

飲食方面，她則笑說自己從年輕時減肥到現在，哀嘆為何不是韓國人、可以穿韓服，那就不需克制飲食，「我最愛吃炸的、辣的，所有清淡的、營養的都不愛吃，我的五臟六腑都習慣炸的」。

她戲裡因為硬把女兒送出國念書，導致母女關係惡劣，戲外，她也把女兒朱宇豐（Spencer）送出國讀書，「我把她送更遠，她去瑞士學酒店管理」，她說母女相處模式一直順其自然，「她比較有主見，更像我的長輩，從讀小學後就很獨立自主，幼稚園時在香港，小學在香港和台灣念，中學、高中到加拿大及美國，大學到瑞士。我一直都是聽老天的安排，順著命運走，她因為我工作的關係也跟著轉換環境，她適應能力還不錯。」

她說，印象中女兒一點都沒有叛逆期，母女感情不能用好來形容，「比好還要再好一點！因為她小時候，我在工作，她在瑞士讀大學時我去陪著她，到了她畢業我們才真正相處，找回以前失去的，相處像朋友一樣，她當我經紀人後就相處很密切，我們很珍惜每一天」。不過她也坦承女兒擔任她經紀人後確實有些小摩擦，「她會叫我演這個、演那個，我就不想演，但她的建議大多是對的！通常我選大多的是很錯誤的，除了劇本，還包括選男人。他覺得好的劇本，就算戲份不多，但真的都有迴響。所以我現在也要聽他的，真心誠意服從她！」

恬妞透露自己在新冠肺炎疫情爆發前，都還在北京拍戲，一拍完她的部分，她就回台灣準備過年，劇組其他人過年還在繼續拍，結果很多演員後來就隔離到元宵節才回去。她在北京、成都投資的餐廳生意也大受影響，三里屯的店整個商場真的沒一個人，但房租還是得交。反而女兒過年期間在台北頂下一家知名的漢堡店，生意超級好。她以前每拍完一部戲都會回台灣陪爸媽，這次因為疫情留在台灣，不僅剛好可以拍戲，也多了時間陪伴家人，「太感恩了！真的好神奇喔，我就是個按部就班的人，老天爺把我安排到哪裡一定有那個原因。本來談這部戲談很久，不知道什麼時候拍，但剛好這時候回來，就拍了」。

恬妞、方志友《粉紅色時光》演母女。（TVBS提供）

她也透露前陣子沉迷追韓劇《愛的迫降》，還得意自己猜中最後大結局，「最後結局根本都是我寫出來的！四個點都猜對，根本按我的點去進行的！百分之百一定要這麼走的啊！」聽得最近都忙拍戲、還有一集完結篇還沒看的方志友連忙摀著耳朵說「我不要聽」，就怕被爆雷。

(中時 )