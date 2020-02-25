桃園機場出入境人數1月23日單日為15萬2000多人，受疫情影響，2月19日僅剩5萬多人，連帶使觀光相關行業營運慘淡，旅宿業營業額減少一半以上，讓業者大喊「快活不下去」。桃園市長鄭文燦25日視察桃園喜來登飯店，表示市府將積極彙整產業紓困需求，規畫更完善周到的紓困方案。

桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三連同時也是桃園喜來登飯店董事長，他說，現況下500間客房單日住房只有30間，政府的紓困方案根本緩不濟急，「同行大家都快淹死了」。他說，因為餐旅觀光從業人員相當多，沒客人等於沒收入，希望政府可以集中火力救經濟，補助相關從業人員薪資補貼等方案救急，大家日子真的快過不下去。

桃園市旅館商業同業公會理事長、住都大飯店行政總監邱照進則說，往年住房率幾乎都有三位數，今年受疫情影響只剩十位數甚至個位數，加上韓國、日本疫情升溫，連帶來台旅客雪崩式下滑，對桃園旅宿業者是致命的打擊。

(中時 )