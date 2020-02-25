屏縣府發言人黃建嘉（左二）回應梁牧養指控，強調子虛烏有、一定提告。（林和生攝）

前民進黨立委梁牧養，不滿自家在車城鄉經營的悠客馬場屢遭屏東縣政府開罰，因此槓上屏東縣長潘孟安，直指潘圖利特定業者，更聲稱手上握有核彈級證據，預計半年內就會「引爆」；屏縣府也在第一時間召開記者會反擊，強調所言「子虛烏有」、一定提告。

梁牧養指出，自己租用車城鄉2公頃土地、經營悠客馬場16年，卻在土地易主，由年代集團董事長練台生買下後，屢遭縣府「查水表」，逼得他在退出政壇後必須站上第一線，強調握有潘孟安與練台生「不尋常交情」，會以文宣方式陸續公布。

對此屏縣府發言人黃建嘉怒斥，「根本子虛烏有」，強調悠客馬場因違反民宿管理條例，在未取得登記證的前提下開設民宿；且在未經申請許可時施設馬場，也已違反農業發展條例；更在沒申請開發許可時於山坡地整地，同樣違反土水保持法。

另馬場內12棟建築都屬違章，已經排定拆除，這些違法違規事項早在2014年4月就陸續稽查且開罰，黃建嘉說，那時候潘孟安根本還沒當選屏東縣長，「這既不是事實、且是惡意指控」，目前已經委請律師蒐證，將以加重誹謗罪「一定提告」。

黃建嘉表示，以屏東縣政府立場而言，不會介入土地糾紛，只要違法事實存在，不會因為當事人是誰而有所轉彎，只要違法就罰、該辦就辦，絕不因人設事。

(中時 )