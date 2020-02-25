全球暢銷超過3000萬本心靈勵志聖經《祕密》即將躍上大銀幕，由《全民情聖》導演執導、《私人戰爭》製片團隊打造，並且找來「阿湯哥前妻」凱蒂荷姆絲、《賽道狂人》喬許盧卡斯、《驚聲尖叫2》傑瑞歐康納等實力派演員共同演出。凱蒂荷姆絲更是說到：「拍攝過程非常美好，我們在新奧爾良進行拍攝。而作者朗達拜恩不辭辛勞，每天都會到片場。」

《祕密：夢想的力量》故事描述獨自扶養三個孩子的寡婦米蘭達（凱蒂荷姆絲 飾）在一場風暴過後，雇用了一名水電工布雷（喬許盧卡斯 飾）修繕受損的住家。在閒暇之餘，布雷會與米蘭達分享他的人生哲學「吸引力法則」，布雷相信只要打從心底渴望某件事物，宇宙自然會有力量助你心想事成、夢想成真。

《祕密：夢想的力量》由阿湯哥前妻凱蒂荷姆絲主演。（圖／車庫娛樂提供）

電影改編自2006年暢銷全世界的經典勵志書《祕密》，橫掃美國、加拿大、英國、愛爾蘭、澳洲，各大排行榜第一名，並發行30國語言；美國最有影響力的電視節目主持人歐普拉強力推薦。而今年將翻拍成電影躍上大銀幕，女主角凱蒂荷姆絲在接受訪問時也表達她對電影《祕密：夢想的力量》的期待，也認為編劇及導演將電影改編的十分恰當，她表示心靈成長類型的書很難改編成電影，但他們卻做到了。

凱蒂荷姆絲表示還透露：「《祕密》作者朗達拜恩每天不辭辛勞到片場，有一次拍攝遇到了天氣問題，使電影不得不停止拍攝，一切就如同劇本所寫的一樣，但當我們非常需要某一顆鏡頭時，天氣又會恢復正常，在片場真的發生了這些如同『吸引力法則』魔法的事情！能和朗達拜恩一起工作真的很棒，也增添了許多能量，有點像是充電般，重新相信自己及自己的夢想、目標，並且確信自己是有價值的。」《祕密：夢想的力量》將於5月15日在台上映。

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(中時電子報)