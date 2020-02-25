在2018年遭到便衣警察拘捕的銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海，在24日時由中國浙江省寧波市中級人民法院公告，因非法向瑞典外交官洩漏中國機密，被以「為境外非法提供情報」起訴，判決罪名成立，將處以有期徒刑10年、剝奪政治權利5年。

在中國大陸以販售禁書聞名的銅鑼灣書店，自從2015年起就有多名員工失蹤，完全找不到下落，像是人間蒸發一般，而桂民海也在2015年時，於「泰國」遭到「中國警方」逮捕，隨後雖然於2017年10月時獲得釋放，不過仍在中國當局監控之下，接下來在前往北京瑞典駐中國大使館時，遭到10名便衣警察帶走。

根據寧波人民法院公告，在今年1月時寧波市人民檢察院提起公訴，認為桂民海非法向瑞典外交官洩漏中國機密情報，而在本月24日寧波法院公開宣判，確定桂犯下為境外非法提供情報罪，處有期徒刑10年、剝奪政治權利5年，而桂民海本人也表示認罪不會再上訴。

此外法院的公告中還強調，司法機關保障桂民海的所有訴訟權利，同時也有在宣布判決時也有民眾在場。

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(中時電子報)