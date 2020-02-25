52歲黃姓男子酒後向78歲高齡老母索錢未果，竟跑到住家1樓廚房，拔掉瓦斯桶管線，打開開關導致現場瓦斯味瀰漫，鄰居聞到驚嚇不已告知黃男的妻舅報警，員警、消防隊到場，黃男竟持打火機恫嚇要點火，所幸員警趁其不備，將他壓制在地。台中地檢今天將他以公共危險罪起訴。

起訴書指出，黃男於2019年12月19日晚間5時許，在大里住家酒後向78歲高齡的老母親要錢未果，竟怒跑到廚房扯掉瓦斯桶管線，打開瓦斯桶開關，讓瓦斯氣體漫出。鄰居聞到濃濃的瓦斯味，驚嚇不已緊急告知黃男的妻舅處理，並向警方報案。

警方及消防人員到場，黃男竟手持打火機對峙，並恫嚇「要是你們再過來，火就點下去」、「敢踏入3步、5步以內，瓦斯就點下去」、「點下去，全部都會爆掉」等語。

所幸，現場員警機靈趁黃男不注意之際，將他壓制在地，並查扣他攜帶的2只打火機。黃男坦承犯行，檢察官以涉及恐嚇公眾、漏逸煤氣等罪將他起訴。

(中時 )