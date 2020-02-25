新板特區一直是新北市豪宅指標區域，但豪宅王卻不在這區，根據內政部實價資料顯示，「天境ellipse360°」，去年10月成交2戶毛胚屋，以逾2億元總價、8字頭單價，輕鬆擠下新板特區豪宅「橋峰」，奪下豪宅王寶座，業者分析，此區使用面積大，享有水岸觀景、單價相較大直水岸豪宅親民，吸引雲端客層眼球。

根據最新實價揭露，新北市2019年豪宅王，由淡水區小坪頂豪宅「天境ellipse360°」，2戶31、34樓毛胚屋交易，奪下豪宅王寶座，合計逾 276 坪，總價均為2.2億，扣除車位單價都是84.4萬元。

台灣房屋智庫經理陳炳辰說明，小坪頂與紅樹林水岸乃淡水區高級住宅區，坐擁淡水河夕照美景，相比同賞河岸，單價卻從百萬起跳的大直重劃區豪宅，此區使用面積大，單價卻只需大直河岸豪宅的三分之二，且景觀毫不遜色，保值抗跌性又強，自然成為雲端族群置產、自用的高CP值首選。

而根據台灣房屋智庫觀察，回顧2019新北市超過6000萬豪宅稅門檻的買賣狀況，去年底新板特區知名豪宅「橋峰」現高總價交易蹤跡，位12樓樓中樓戶，坪數為181.71坪，總價來到1.1億，為社區次高，單價則是69.55萬，但論及單價表現不若去年四月交易18樓戶，單價是71.79萬，為去年該社區最高價，成為2019年新北市豪宅排行的亞軍。

陳炳辰指出，新北市豪宅在2013年衝上高點，當年新板特區包括「橋峰」、「東方富域」都有高樓層戶成交到9字頭，近年僅2017年曾出現「巴黎16區」以90萬成交二樓戶，整體新北豪宅市場多以七字頭就算高價，若能有80萬以上已是數一數二的冠、亞軍。

陳炳辰分析，房地合一重稅令房市震盪，台北市則見調降豪宅稅動作，反使雲端資產客群見豪宅價盤整，轉進台北市，遂致新北市豪宅市場開始下探，特別像是新板特區、永和仁愛特區這類豪宅量體大的區塊，相當容易受到干擾，持有者或建商心態急售，便難見亮點價格，也因此傳出不少賠售消息。

相對之下，新店沿北新路新興的豪宅區，百貨商場、捷運機能、科技企業總部等區域利多不斷，房價抗跌性強，如「合環御寶」去年都維持在單價65萬水準，最高單價賣出68.03萬，擠進第四名強；而第五名也是當地新案「國泰雙璽」， 單價來到67.54萬，都見該區熱度。

▲2019新北市豪宅交易排行榜。/圖業者提供

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)