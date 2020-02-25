「Cheers」 雜誌由全國148所大專院校校長互評推薦辦學績優大學，正修科技大學再度進入TOP20，校長龔瑞璋25日接受領獎表示，在全校師生及校友共同努力下，才能有這麼優異的成績，但仍不能以此自滿，仍需精益求精。

「Cheers」 雜誌舉辦大學辦學績效卓越校長互評，本次針對148所大專院校進行問卷調查，蒐集129所學校資料，回收率87.2％，25日舉行「2020大學辦學績效卓越TOP20」頒獎，正修科大榜上有名，校長龔瑞璋特北上領獎。

本次進入大學辦學績效卓越TOP20主要是工具機產學研發能量與特色獲青睞，教育部特斥資在正修校園設置「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」，為全國唯一整合工具機組裝、調校、切削應用、產品品質控制及遠端加工資訊監控的先進製造示範工場。

包括有「車銑複合五軸工具機」、「臥式五軸工具機」、「大型立式五軸工具機」、「五軸加減法複合工具機智能化」等設備。

造價1500萬的「五軸加減法複合工具機」，整合線上掃描、金屬粉末3D列印、線上量測、雷射熱處理在CNC五軸工具機，展現尖端發展技術，智能與複合化生產系統軟體，在最少人為干預下，可修復重建國防航太產業葉片，並對積層全新產品高值化元件進行修復。

造價900萬的「臥式五軸工具機」，適用航太離心葉輪、整體式葉輪、發動機機匣等圓胖大型產品，「車銑複合五軸工具機」適用於航太離心葉輪、特殊葉片、引擎件等具長圓柱形特徵的加工。

校長龔瑞璋說，這一切光靠校長一人之力是很難辦到的，必須全體師生及校友群策群力，才能有此成效。

正修科大表示，正修科大榮獲教育部典範科技大學、107年獲教育部高等教育深耕計畫補助金額達1億6千8百多萬元，深耕計畫第一部分主計畫以「落實教學創新」、「發展學校特色」、「提升高教公共性」、「善盡社會責任」四大面向，規劃出4大主軸、17分項計畫及50個執行方案，強調「創新．跨域．不設限」，以「創新實踐．跨域整合．連結在地．接軌國際」為核心理念，強化專業知識與實務技能，讓學生進入產業無縫接軌。

(中時 )