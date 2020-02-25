黃金點唱秀演唱會於3月21日登場，沈文程、許富凱將帶來精采演出。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗北演藝廳首度推出點歌秀，邀請金曲歌王沈文程、百萬王子許富凱等實力派歌手，於3月21日推出「黃金點唱秀」演唱會，帶來經典金曲，開放點歌與歌迷互動，打造精彩的音樂饗宴。

苗栗縣政府文化觀光局25日宣傳「金鑽苗北」春季藝文活動，許富凱現場接受新任苗北藝術總監林佳瑩點歌，演唱「五月十一彼下埔」，原主唱人沈文程也加入合唱，苗栗縣長徐耀昌、縣議員余文忠等人先聽為快。

文化觀光局長林彥甫指出，苗北演藝廳首推點歌秀，沈文程，能唱、能寫、能說、能主持，將到苗北將展現說唱逗趣的音樂能量，另有被台語天后江蕙指定作為演唱會固定嘉賓，欽點合唱的許富凱、具有華麗編曲與豐富臨場反應的孔鏘超級樂隊助陣，將帶來最精采的演出。

徐耀昌表示，沈文程是金曲、金鐘歌王，許富凱也是選秀節目摘冠奪下百萬獎金的實力派歌手，「老幹新枝」組合在歌壇頗具特色，3月21日的演唱會精彩可期。沈文程則說，苗栗是他的「起家厝」，在苗栗市星橋西餐廳駐唱時被發掘，才能在歌壇闖出一番成就，黃金點唱秀演唱會除演唱代表作，更歡迎民眾投票點歌，做足準備呈現最好的表演。

「黃金點唱秀」3月21日晚間7點半登場，票價400元到1500元不等，購票相關訊息請可上兩廳院全台售票處或苗北藝文中心https://www.nmac.com.tw/，售票網址：https：／／is.gd／gRbQRg

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