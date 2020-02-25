外貿協會所主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（MEDICAL TAIWAN）」將於今年6月11日至13日於南港二館舉行。由於新冠肺炎衝擊，防疫醫材及健康監測產愈來愈受市場關注。包括中衛、華新醫材、台灣舒潔、杏合生醫等長期支持醫療展的防疫醫材廠商均將持續於展覽中展出，貿協將與業者共同推動健康衛生的重要性，讓台灣優質產品被世界看見。

貿協指出，醫療展去年起轉型，強化醫療與科技的結合應用，並開創「台灣國際醫材製造及零組件展（MCMEX）」銜接上游醫材產業鏈，打造完整的醫療產業生態系。兩展去年共吸引來自47個國家，超過6,000名通路商、進出口商、醫院、診所等專業業者前來觀展，其中包含日本、印尼、歐洲醫療經貿等公商會及採購團，擴大產業國際交流機會，一對一的採購洽談會更上達1.2億美元商機。

疫情自爆發以來，各類型的防疫物品市場需求殷切，官方及民間齊心協力組成團隊積極趕製口罩生產設備，台灣躍升第二大口罩製造國，共同面對此時的嚴峻挑戰。

而防疫用的醫療器材除醫療口罩外，尚包括酒精棉片、防護衣、額溫槍、體溫計、醫用手套、紅外線感測儀等消耗性醫材，隨著科技日新月異也不斷推陳出新，更有業者推出智慧應用的防疫科技產品，全面抗疫。此波疫情致使中國部分區域延遲開工及封鎖交通，國際貿易出現轉單效應，將有機會帶動台灣醫材出口。

(工商 )