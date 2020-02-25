因義大利境內新冠肺炎病例數快速增加，外交部表示，中央疫情指揮中心已經將義大利疫情列為第二級，返國後需自主健康管理14天，外交部也將義大利旅遊警示調升為橙色，其中遭管制的義大利疫區則調升為紅色，民眾非必要避免前往。

外交部指出，2月25日止，義大利新冠肺炎確診達229例、死亡7例，且感染源尚未釐清，是中國大陸以外，目前僅次於南韓確診病例最高的國家，疫情明顯惡化。義大利政府已對受感染地區採行包括封城及旅遊禁令的管制措施，相關發展將對我國人前往義大利旅遊、經商或投資造成影響。

義大利衛生部於2020年2月21日宣佈，針對入境義大利前14日，曾停留過依據「世界衛生組織」（WHO）所定義「中國疫區」的旅客（不論國籍），要求居家隔離。由於WHO將台灣錯誤列入中國疫區項下，義大利衛生部的這項措施，已引起國人入境時疑慮，我政府已向義大利政府提出關切並要求澄清。

中央疫情指揮中心已將義大利旅遊疫情列為第二級，採取加強預警，在義大利的國人應遵守當地防疫措施，返國後自主健康管理14天，並建議我國醫護人員避免前往。

為維護國人健康及旅遊權益，外交部自即日起調升義大利旅遊警示為「橙色」，提醒國人注意旅遊安全，倘非必要應避免前往義大利，至於目前遭管制的義大利疫區，則調升為「紅色」，建議國人尤應避免前往這些地區，以免遭當地政府要求居家隔離14日或罰鍰。目前受旅遊管制的疫區包括義大利北部倫巴底省（Lombardy）的以下城市：Codogno; Casalpusterlengo、Castiglione dAdda、Maleo、Fombio、Bertonico、Castelgerundo、Somaglia、San Fiorano、Terranova dei Passerini；以及威內托省（Veneto）的Vo’ Euganeo地區。義大利當局已針對上述地區採取包括出入交通管制、停班、停課、暫停商業活動（民生必需除外）、暫停大型活動、暫停大眾運輸服務等多方面防疫措施。對這些列為旅遊警示「紅色」的疫區，外交部建議國人避免前往。

(工商 )