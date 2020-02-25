新冠肺炎疫情衝擊國內觀光產業，但也有業者善用逆境，轉而加強內部軟體服務能量！麗寶樂園渡假區發表了「麗寶五心感動服務計畫」的階段成果，完成第一本集結50個員工感動服務故事的五心專刊，以及3支紀錄真實服務故事的影片，讓員工對自己的工作成果有感，也帶領社會大眾看見觀光服務業的價值。

重視顧客、創造感動，是每一個服務業都想追求的，但如何具體表現，就必須看企業的用心程度！以麗寶樂園渡假區來說，近幾年致力於推動「有心、貼心、溫心、安心、用心」的五心感動服務制度，除了教育訓練講座、五心優良員工票選外，更設法要讓員工成為被感動的第一個對象。

麗寶樂園渡假區主動邀請視障學生、輪椅族朋友、偏鄉兒童與獨居老人到樂園遊玩，員工當天的任務就是全程陪伴遊玩，更貼近去感受遊客的需要。其中，陪伴視障學生玩樂園、搭摩天輪的系列活動中，員工需要當起學生的眼睛，除了解說周邊場景聲音、用觸覺體驗搭乘感覺，甚至連空氣中的爆米花香味都可以成為導覽內容，讓學生在想像中描繪出生動多彩的樂園景緻。

「樂園存在的價值，就是為人們創造歡笑與美好的記憶」，一位主動參與感動計畫的樂園員工有感而發地表示：「服務業做久了難免會疲乏，但這次因為我的關心與帶領，讓看不見的學生鼓起勇氣搭乘，在設施上我看著孩子的表情，從一開始的小小害怕轉化成燦爛笑容，那是樂園帶給遊客最單純的快樂，那一種感動與滿足，讓我找回溫度，也更喜歡我的工作！」

近年來，麗寶樂園渡假區不斷投資新的休閒娛樂項目，也接連獲得交通部觀光局評鑑為特優等遊樂區、幸福企業大賞、網路評比服務好感度第一等多項肯定。

園方表示，軟體服務與硬體建設都很重要，推動這項「麗寶五心感動服務計畫」，除了讓員工貼身陪伴遊玩之外，也深入挖掘員工日常落實的五心服務的事蹟，讓員工寫下自己實際發生過的感動服務故事，共收集50則故事集結成冊，也有製作成感動人心的影片，員工成為每一個故事中有名字、有畫面的主角，讓他們樂於對人分享成就，也大大提升了對自己工作的價值意識與認同。

(工商 )